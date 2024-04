MNE nega contacto do Reino Unido para acolher imigrantes ilegais

O Ministério dos Negócios Estrangeiros negou qualquer contacto por parte do Reino Unido no sentido de acolher imigrantes ilegais e que divulgará em breve um comunicado oficial.

Informação avançada hoje pela Rádio de Cabo Verde.

De referir que, a proposta de lei do Governo britânico para deportar imigrantes ilegais para a Ruanda voltou à Câmara dos Comuns para nova série de debates e votações a emendas aprovadas na Câmara dos Lordes.

De acordo com os órgãos de comunicação The Times e a BBC, o executivo está em negociações com outros países, nomeadamente, Angola e Cabo Verde estão na lista de opções.

Segundo o diário britânico, Londres está actualmente a negociar com Costa do Marfim, Botsuana, Costa Rica e Arménia para repetir o mesmo tipo de acordo que fez com a Ruanda.

As autoridades ruandesas aceitaram receber centenas de requerentes de asilo nos próximos cinco anos em troca de cerca de 400 milhões de libras, quase 500 milhões de libras.