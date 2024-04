Acordo com Microsoft operacionalizado ainda este ano - vice PM

​Cabo Verde estará a operacionalizar até ao final deste ano o acordo com a Microsoft, assegurou à Lusa o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, ao advogar que o país será um dos 'hubs' tecnológicos "mais importantes da África no futuro".

"Estamos a ultimar [o acordo com a Microsoft], porque isso está ligado também ao início do funcionamento do nosso Techpark. Este ano ficará concluído. No próximo ano nós faremos um grande lançamento, portanto, até ao final deste ano estaremos já operacionalizar esse acordo com a Microsoft", disse Olavo Correia à margem das Reuniões de Primavera 2024 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington.

No ano passado, o executivo anunciou a assinatura de um memorando de entendimento para desenvolvimento e apoio tecnológico nas áreas de "educação, governação digital e empreendedorismo" com o gigante tecnológico norte-americano.

O memorando, celebrado em Nova Iorque, no final de Setembro, colocou "foco no apoio à construção de um Centro de Excelência em qualificação e formação nas áreas de cibersegurança, privacidade, Power Apps e Inteligência Artificial, e ainda na promoção da conectividade digital das escolas, desenvolvimento da literacia digital, auxílio na implementação de infra-estruturas e plataformas digitais, e na capacitação e desenvolvimento do governo electrónico", segundo um comunicado divulgado na ocasião.

De acordo com Olavo Correia, Cabo Verde tem já "condições excepcionais para administração dessas empresas e para criar oportunidades para os jovens cabo-verdianos" dentro do país, acreditando que o Techpark "será igual a um parque na Europa ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país desenvolvido".

"Vamos seguramente fazer de Cabo Verde uma economia digital e uma nação digital", frisou, defendendo que o Governo tem feito grandes investimentos para esse fim.

"Cabo Verde tem investido, só no nosso parque tecnológico 'data center', que vai funcionar este ano, (...) 54 milhões de dólares. Investimos no cabo submarino da fibra óptica EllaLink. Já estamos com dois cabos e estamos a avançar para um terceiro cabo. Já estamos a investir também em toda a amarração do cabo submarino entre as ilhas, modernizando com um novo cabo em termos de capacidade para podermos avançar do ponto de vista da qualidade. Estamos também a avançar para o 5G", enumerou.

Em entrevista à Lusa, Olava Correia defendeu ainda o investimento no capital humano, e em vários níveis de educação, para garantir ao país capacidade dedicada à economia digital.

"Estamos aqui a fazer grandes investimentos, só que, muitos deles, não produzem resultados imediatos. É preciso semear e ter a paciência e persistência para depois colher os frutos", advogou.