PR lamenta tragédia causada por chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, Brasil

O Presidente da República, José Maria Neves, enviou uma carta de pesar ao Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, a expressar a sua profunda consternação diante dos recentes temporais e enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul.

Num comunicado, Neves lamenta as dezenas de vítimas mortais, mais de uma centena de feridos e desaparecidos, além dos milhares de desalojados, resultado dessa tragédia provocada por eventos climáticos extremos.

“Neste momento de imensa tristeza e de grandes perdas, apresento a Vossa Excelência, em nome do povo cabo-verdiano e em meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, extensivos a todas as famílias lesadas por esta tragédia, provocada por eventos climáticos extremos”, lamenta o Chefe de Estado.

As fortes chuvas que afectam o Riu Grande do Sul desde a semana passada já provocaram 83 mortes e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos.

Além disso, 129 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 20 mil estão morando em abrigos, segundo os dados do boletim mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado às 12h desta segunda-feira (6/5).

O governo do Rio Grande do Sul ainda contabiliza que 850 mil pessoas foram afectadas pelo evento climático extremo. No total, 291 indivíduos estão feridos e 111 desparecidos.

As cidades com o maior número de óbitos são Cruzeiro do Sul (oito mortes), Gramado (sete), Veranópolis (cinco), Caxias do Sul (cinco), Lajeado (cinco) e Santa Maria (cinco).