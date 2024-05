Parlamentares angolanos iniciam visita a Cabo Verde para troca de experiências sobre o poder local

Uma delegação parlamentar angolana chefiada pelo deputado Joaquim Frederico Almeida estará em Cabo Verde a partir de segunda-feira, 20, para troca de experiências sobre as autarquias locais.

A informação foi avançada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, em comunicado de imprensa, que indicou que segunda feira será marcada por uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e um briefing com a imprensa.

Ainda no período da manhã do referido dia está agendado um encontro de trabalho com a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma de Estado, na Assembleia Nacional.

No dia 24, adianta a mesma fonte, haverá uma visita guiada ao Palácio da Assembleia Nacional, acrescentando que os deputados angolanos marcarão presença na sessão plenária deste mês, das galerias da Assembleia Nacional.