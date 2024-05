PR envia carta de condolências ao Irão

O Presidente da República, José Mariva Neves, endereçou ao Presidente Interino da República Islâmica e ao povo do Irão, Mohammad Mokhber, uma carta de condolências ao tomar conhecimento do acidente aéreo que vitimou o Presidente da República do Irão, Ebrahim Raisi, bem como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, em resultado da queda do helicóptero que os transportava, no dia 19 de Maio.

Numa carta de condolências encaminhada a Teerão, José Maria Neves manifestou o seu pesar em nome do povo cabo-verdiano e no seu próprio nome. "Neste momento de grande dor e de luto, expresso a Vossa Excelência e ao povo iraniano, em nome do povo cabo-verdiano e no meu próprio, o nosso mais profundo pesar e sentidas condolências, extensivos às famílias das vítimas”, escreveu. Em declarações à imprensa, José Maria Neves expressou a sua esperança de que este acontecimento não agrave a instabilidade na região. Raisi foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025. O corpo foi oficialmente identificado na segunda-feira, 20, segundo as equipas de resgate que chegaram ao local da queda. A morte de Raisi ocorre num momento de dissidências internas do Irão mas também de tensões com a comunidade internacional. O presidente do Irão, que antes foi clérigo, chegou a beijar o Alcorão perante as Nações Unidas e muitas vezes falava mais como um religioso do que como um estadista.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.