Isenção de vistos entre Cabo Verde e Marrocos já vigora

O acordo entre o Governo de Cabo Verde e o Governo do Reino de Marrocos sobre a supressão recíproca de vistos para detentores de passaportes ordinários já está em vigor segundo o Boletim Oficial de hoje.

Este acordo, assinado em Rabat em Maio de 2023 está em vigor desde o dia 8 de Maio de 2024, conforme a mesma fonte.

De relembrar que além da convenção para evitar a dupla tributação e prevenção da evasão fiscal, foi assinado um acordo para a promoção e protecção recíproca de investimentos e outro para isenção de vistos em passaportes ordinários, além de entendimentos nos domínios do ordenamento do território, habitação e desenvolvimento urbano durável, um memorando de entendimento nos domínios de atividades da juventude e mulher, na cooperação comercial e no domínio da formação profissional.

Ambos os governos prevêem ainda assinar acordos no quadro de cooperação relativo à atribuição de bolsas de estudos académicos, estágios e partilha de conhecimentos e nos domínios de energias e minas, segundo informou o governo na época.

Cabo Verde criou formalmente em 18 de agosto de 2022 a sua embaixada em Marrocos, na capital, Rabat, e um consulado em Dakhla, no sul do país, segundo o Governo para incrementar as relações bilaterais. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1986, com acções em várias áreas, destacando-se a formação de quadros cabo-verdianos.