Cidade da Praia acolhe Reunião Temática do Processo de Rabat sobre Migração Regular e Mobilidade

A cidade da Praia acolhe hoje e amanhã, 21, a Reunião Temática do Processo de Rabat sobre migração regular e vias de migração legal. O evento, que se realiza na Sala de Conferência do Hotel Oásis Atlântico – Praia-Mar, iniciou às 09h00 e visa explorar canais para esquemas regulares de migração e mobilidade.

Segundo um comunicado do Governo, a reunião é copresidida por Portugal e Cabo Verde, representados pelos seus Secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Ambos os países são referências na Área 2 (Migração Regular e Mobilidade) do Plano de Ação de Cádiz. O evento foca-se no Objetivo 3 do plano, que busca promover a migração regular e mobilidade, com especial atenção para jovens e mulheres.

Estarão presentes representantes de países parceiros e organizações do Processo de Rabat, assim como especialistas no tema.

A reunião visa específico delinear e fortalecer canais que facilitem a migração legal, oferecendo oportunidades especialmente para as populações jovens e femininas.