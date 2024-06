Governo tem feito de tudo para assistir as famílias - MpD

​O MpD afirma que o Governo tem feito tudo para ajudar as famílias mais vulneráveis, apesar do contexto externo difícil, marcado por crises, tensões geopolíticas e incertezas económicas.Declarações feitas hoje pelo deputado José Eduardo Moreno, questionado em conferência de imprensa sobre relatos de pessoas que passam fome no país

O MpD afirma que o Governo tem feito tudo para ajudar as famílias mais vulneráveis, apesar do contexto externo difícil, marcado por crises, tensões geopolíticas e incertezas económicas.Declarações feitas hoje pelo deputado José Eduardo Moreno, questionado em conferência de imprensa sobre relatos de pessoas que passam fome no país.

O parlamentar da maioria falava em jeito de antevisão do debate desta quarta-feira com o Primeiro-ministro sobre “Políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos”, proposto pelo Grupo Parlamentar do PAICV.

“Acredito que as políticas do governo estão a chegar a quase todas as pessoas. Se tiver alguém que ainda não está a ser beneficiado, acredito que com as medidas que o governo está a tomar, com o cadastro social que é uma medida importante que permite chegar a todas as famílias e com o relacionamento com as câmaras municipais, que estão mais próximas das populações, o investimento que o governo tem feito irá resolver essas dificuldades. Acreditamos que eliminaremos, até 2026, a pobreza extrema aqui no país”, afirmou.

No que diz respeito ao debate sobre as questões da política interna e externa, com foco no “Novo Conceito Estratégico de defesa nacional”, o deputado considera que este projecto trará uma maior conectividade, assim como prevê uma eventual celebração de acordo entre Cabo Verde e a NATO.

“O projecto visa promover maior conectividade do país, capacitar o sistema financeiro de Cabo Verde e desenvolver parcerias para reforçar a segurança e defesa face às ameaças do Atlântico Médio. O governo do MpD destacou a necessidade de um novo ciclo de planeamento estratégico devido às mudanças geopolíticas. Entre várias ações previstas, o documento prevê a possibilidade do arquipélago celebrar um acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)”, frisou.

A segunda sessão plenária de junho arranca esta quarta-feira e tem como ponto alto o debate com a Primeiro-ministro sobre “As políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos”, proposto pelo PAICV.

Na quinta-feira vai ser debatido as “ Questões de política interna e externa: As grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional", com a Ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis.