​JpD realiza 4ª Edição da Universidade do Poder Local na Assembleia Nacional

A Juventude para a Democracia (JpD) anunciou esta terça-feira, 25, que realiza este sábado, 29, a 4ª Edição da Universidade do Poder Local. Com esta quarta-edição, a JpD pretende oferecer aos jovens um fórum de debate e conhecimento centrado na importância das políticas públicas locais. O anúncio foi feito pelo Secretário Geral da JpD, Líver Gomes, numa conferência de imprensa.

Líver Gomes afirmou que estão convencidos de que a formação política dos jovens é essencial para o fortalecimento da nossa democracia, especialmente num momento em que assistimos a um crescimento do populismo. “As juventudes partidárias têm um papel crucial na formação e engajamento dos jovens cidadãos, incentivando a participação activa no processo democrático do país”.

O Secretário Geral da JpD sublinhou que, este ano, com as eleições autárquicas à porta, é fundamental que os jovens estejam bem informados, para que possam decidir conscientemente e envolver-se ativamente no processo de escolha dos novos dirigentes locais.

“Esta edição da Universidade do Poder Local ocorre num momento em que o país implementa importantes reformas na legislação municipal, nomeadamente os Estatutos dos Municípios, recentemente aprovados pelo parlamento. O objectivo é termos uma administração autárquica mais rigorosa, integrada com as novas tecnologias e mais responsável e eficaz na gestão dos recursos públicos”, destaca.

Conforme explicou o Poder Local, pela sua proximidade com as populações, é um autêntico laboratório de experiências e conhecimentos, essenciais para as novas gerações de jovens interessados na participação política.

A 4ª Edição da Universidade do Poder Local terá lugar no próximo sábado, 29, a partir das 09:30, na cidade da Praia, na Sala do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, na Assembleia Nacional.

O programa desta quarta edição incluirá quatro módulos: “Participação Juvenil e Governança Local”, com o Professor Universitário Hipólito Gonçalves; “Modernização Administrativa Municipal: Foco nos Recursos Humanos”, com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira; “Autonomia e Descentralização: A Visão do MpD para os Municípios”, com o Ministro do Mar, da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente; “A Governança Municipal numa Perspetiva de Género”, com a Deputada da Nação, Vanuza Barbosa.

Para Líver Gomes, o municipalismo tem desempenhado, ao longo destes 32 anos, um papel de grande relevância no desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde. “Este arquipélago, composto por dez ilhas com características geográficas e culturais diversas, tornou a descentralização administrativa uma necessidade prática. O fortalecimento dos municípios permitiu uma governança mais próxima da população, promovendo uma gestão pública que considera as especificidades locais e favorece um desenvolvimento equilibrado e sustentável”.