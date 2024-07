Presidente da República lamenta e condena atentado contra ex- Presidente norte-americano Donald Trump

O Presidente da República, José Maria Neves, lamentou e condenou hoje o atentado contra o ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

Em São Tomé e Príncipe, onde se encontra em visita oficial, o Chefe de Estado, segundo uma nota da Presidência, recebeu com “imenso desgosto” a notícia sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump, antigo Presidente dos Estados Unidos da América e actualmente candidato às eleições presidenciais de Novembro próximo.

Para o Presidente da República, tal atentado constitui um “facto altamente deplorável” não apenas para os Estados Unidos quanto para toda a comunidade de Nações apostadas na Democracia e no Estado de Direito Democrático.

“Neste contexto, todas as tentativas de contaminação ou subversão das regras do jogo democrático, mormente em ambiente eleitoral, bem como todo e qualquer acto de violência na política, devem ser veementemente condenados onde quer que se verifiquem”, lê-se no comunicado.

O Presidente da República exprime os “melhores votos” de franca recuperação ao Presidente Donald Trump, ao mesmo passo que endereça ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a toda a Nação americana a firme “solidariedade” do povo e da República de Cabo Verde neste momento de “mais uma provação à grande Democracia americana”.