​Fórum Regional da Juventude abre com forte apelo à cidadania e participação eleitoral dos jovens

O Governo e o representante residente do PNUD, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde destacam a importância dos jovens no exercício da cidadania e da sua participação responsável no processo eleitoral deste ano. Apelo feito, hoje, durante a abertura do Fórum Regional da Juventude que decorre durante dois dias em São Vicente.

Perante uma plateia de jovens do Barlavento, David Matern destacou a participação e a cidadania como factores fundamentais para os jovens darem o seu contributo para o desenvolvimento do país.

“Gostaria de frisar a importância da vossa participação no processo eleitoral, mas também no próprio exercício da cidadania que deve ocorrer ao longo do ano. Aos jovens cabe a responsabilidade e o dever de se interessarem pelo processo eleitoral, que deve consistir não apenas no acto de votar, mas também de conhecer os candidatos e as suas propostas para uma escolha consciente e livre”, refere.

O representante residente do PNUD, UNFPA e UNICEF no arquipélago entende que a cultura de participação é um compromisso necessário para a renovação de ideias, novas perspectivas e abordagens para questões sociais, políticas e económicas, enriquecendo o debate público e desafiando velhos paradigmas, fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, também pede a participação cívica e política dos jovens nas eleições. Carlos Monteiro vai mais longe e sugere a aposta no fact-checking para verificar e corrigir informações divulgadas ao longo do processo.

“São jovens bem formados, com acesso à informação no mundo inteiro e é preciso participar. É preciso ter informação e ver o que cada um tem no seu programa e aquilo que fala. Embora não temos em Cabo Verde uma plataforma que faz fact-checking, vocês jovens podem fazê-lo. Se um candidato disser uma coisa hoje, vão à procura do que ele tinha dito há anos atrás e fazem uma comparação. Vocês têm uma participação muito mais efectiva a nível cívico e a nível político”, sugere.

O Fórum Regional da Juventude decorre durante dois dias em São Vicente, sob o lema “Incentivos para o empreendedorismo, emprego e empregabilidade jovem”. Participam jovens de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista.

Presente na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, centrou o seu discurso na cultura, mas com tom de pré-campanha para as autárquicas deste ano.

“O nosso objectivo é tudo fazer para ter uma juventude forte, com energia, com capacidade porque é o futuro. Nós já estamos na fase de entregar a pasta, posteriormente, para a juventude. Não agora. Já sabem que estou a fazer campanha. Mas para entregar esta pasta aos jovens. Portanto, a política é nobre. A política com ideias responsáveis é fundamental para o desenvolvimento do país”, dia.

Durante o fórum, serão realizados diversos painéis e plenárias que abordarão temas essenciais para a juventude. Além das discussões temáticas, o evento incluirá oficinas práticas sobre emprego, empregabilidade e empreendedorismo, bem como visitas a projectos inovadores na cidade de Mindelo.