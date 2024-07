PR apresenta condolências ao homólogo da Etiópia

O Presidente da República, José Maria Neves, enviou uma carta de condolências à Presidente da República Democrática Federal da Etiópia, Sahle-Work Zewde, e ao povo etíope, na sequência dos deslizamentos de terra ocorridos nos dias 21 e 22 de Julho, no distrito de Gofa, sul da Etiópia.

Num comunicado de imprensa, o Chefe do Estado apresenta “os nossos mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, extensivos a todas as famílias lesadas por este enorme desastre natural”.

O Chefe e Estado, que acompanha o acontecimento, lamenta a ocorrência que teve na origem fortes chuvas e que já causou mais de duas centenas de mortes, bem como desaparecidos e deslocados.

Na missiva encaminhada a Adis Abeba, o Presidente da República renova, no seu nome pessoal e em nome do povo cabo-verdiano, toda a “nossa solidariedade”, neste momento de tristeza e de luto nacional.

De referir que pelo menos 257 pessoas morreram na sequência do deslizamento de terras ocorrido na segunda-feira numa zona de difícil acesso do sul da Etiópia. As Nações Unidas diz que o número pode chegar aos 500.

Num relatório sobre a situação, o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA) refere que "as operações de salvamento continuam" e "os residentes estão a escavar, principalmente com as próprias mãos ou com pás, por falta de outras opções'.