PR nomeia José Filomeno Monteiro como novo ministro dos Negócios Estrangeiros

O Presidente da República nomeou, sob proposta do Primeiro-Ministro, para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro que fica, assim, exonerado do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto do Reino da Bélgica, do Reino dos Países Baixos, da República da Hungria e da União Europeia.

“Pelo mesmo Decreto Presidencial N. º14 /2024, a Sra. Miryan Djamila Sena Vieira é, por sua vez, reconduzida no cargo de Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação”, lê-se num comunicado da Presidência da República. A cerimónia de posse está agendada para esta quarta-feira, 9 de outubro, às 12 horas, no Palácio do Presidente da República. A nomeação do novo ministro vem na sequência da exoneração, pelo Decreto Presidencial N.º12 /2024 de 7 de Outubro, também sob proposta do Primeiro-Ministro, do cidadão Rui Alberto de Figueiredo Soares do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo escreveu que deixou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional por razões pessoais, agradecendo ao País e ao Primeiro-ministro, pela oportunidade que teve de, uma vez mais, servir o Estado de Cabo Verde, no âmbito da política externa. “Desde 2021, altura em que voltei a chefiar a diplomacia cabo-verdiana, o Mundo vive tempos muito conturbados, que aumentaram exponencialmente os desafios colocados a qualquer país, mormente a um pequeno Estado insular em desenvolvimento, situado no meio do Atlântico, desafios esses que não se compadecem com leituras simplistas e lineares”, escreveu. A José Filomeno Monteiro, Figueiredo desejou continuados sucessos na governação. “Depois de 33 anos de vida política ativa, agradeço à minha Família e aos muitos Amigos o apoio inexcedível nesta caminhada, e peço a Deus que me permita continuar a servir o País, em outras actividades”, concluiu.

