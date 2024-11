Presidente da República em Portugal encontra-se com Marcelo Rebelo de Sousa e PM português

José Maria Neves vai manter encontros bilaterais, hoje, com o homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e, na quarta-feira, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no âmbito de uma visita a Portugal, anunciou a presidência do arquipélago.

O Presidente da República participa hoje no 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, em Cascais, em que será um dos oradores numa homenagem ao antigo Presidente português, Jorge Sampaio. O evento decorre até quarta-feira e deverá acolher mais de mil participantes, incluindo altos responsáveis da ONU e líderes de várias partes do globo. A abertura do evento, com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei de Espanha, Felipe VI, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, antecede um programa de intervenções e debate que inclui uma homenagem a Jorge Sampaio. Falecido em 2021, o antigo chefe de Estado portuguêss “será lembrado como uma figura central na construção de pontes entre culturas e povos”, indicou a ONU. José Maria Neves vai depois manter encontros bilaterais, reencontrando Marcelo e Montenegro, que já este ano visitaram Cabo Verde. O encontro entre chefes de Estado está agendado para hoje, às 18:00, no Palácio da Cidadela de Cascais. Luís Montenegro deverá receber Neves, na quarta-feira, às 17:30, na residência oficial, em São Bento. Cabo Verde foi destino da segunda deslocação oficial do primeiro-ministro português ao estrangeiro, em Abril, enquanto o Presidente português marcou presença, em Maio, na celebração dos 50 anos da libertação dos presos políticos do campo do Tarrafal. Poucas horas depois de ter aterrado em Lisboa, José Maria Neves visitou, na segunda-feira, a família de Odair Moniz, cabo-verdiano de 43 anos baleado mortalmente, há um mês, por um agente da PSP, caso sob investigação. O chefe de Estado disse “expressar, de viva voz, profundo pesar e apoio” aos familiares, numa visita em que foi acompanhado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde, Miryan Vieira. O programa incluiu ainda, na segunda-feira, um encontro com os líderes das associações cabo-verdianas em Portugal, no Centro Cultural de Cabo Verde.

