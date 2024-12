José Maria Neves é um dos oradores nas celebrações do centenário de Mário Soares em Lisboa

O Presidente da República, José Maria Neves, vai ser, hoje, um dos oradores nas celebrações do centenário de Mário Soares, ao lado do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

A cerimónia, a ter lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, terá também depoimentos pessoais sobre o antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro de Portugal Mário Soares e o seu legado de figuras como o antigo Presidente do Governo de Espanha, Felipe González, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

De acordo com a programação, no evento agendado para começar às 16:30 locais, será também um momento para a apresentação do vol. 3 da Colecção Obras de Mário Soares, “Escritos da Resistência”, por José Pacheco Pereira, e haver uma intervenção de João Soares, filho do homenageado que hoje, 07 de Dezembro, completaria 100 anos.

Em um comunicado, a Presidência da República lembrou que durante os respectivos mandatos, Mário Soares “impulsionou fortemente as relações bilaterais entre Cabo Verde e Portugal, bem como a Parceria Especial que viria a ser estabelecida com a União Europeia”.

O programa das comemorações do centenário de Mário Soares arrancou na quinta-feira, 05, no Porto, com a inauguração do Parque Urbano Mário Soares, na zona da Lapa, e com a abertura da exposição “O Sal da Democracia”, e decorre ao longo de 2025, sendo que o pensamento político e a relação com a cultura serão os temas centrais das comemorações do centenário do nascimento do antigo Presidente da República.

Conforme a programação geral, as comemorações encerram em Dezembro de 2025, também na Fundação Calouste Gulbenkian, com a realização de uma conferência internacional.

Esta sexta-feira, 06, em Lisboa, a Assembleia da República portuguesa dedicou uma sessão solene a Mário Soares em cerimónia evocativa do seu legado político.

Mário Soares (07/12/1924 – 07/01/2017) foi primeiro-ministro de Portugal por três vezes (1976/1978, 1978, 1983/1985) e Chefe de Estado entre 1986 e 1996.