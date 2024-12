Presidente da República homenageia signatários do Acordo de Lisboa protagonizado em 1974

O Presidente da República homenageia esta quinta-feira os signatários do Acordo de Lisboa, por ocasião dos 50 anos da assinatura do histórico documento, a 19 de Dezembro de 1974, entre o PAIGC e o Governo português.

Trata-se de um documento firmado na capital portuguesa, que criava “as necessárias condições para a transição do poder para o “futuro Estado Independente de Cabo Verde”, depois de um intenso e profícuo processo negocial”.

A homenagem de Estado aos signatários do Acordo trará a Cabo Verde o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, a convite do Chefe de Estado, José Maria Neves.

De acordo com a nota presidencial, a cerimónia terá lugar às 11:00, na Sala Beijing da Presidência da República, e contará com a presença do comandante Pedro Pires, um dos signatários do acordo pelo Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

A Presidência da República vai promover na mesma tarde, em parceria com o Instituto Pedro Pires, na Universidade de Cabo Verde, uma conferência intitulada "O Acordo de Lisboa, o Contexto Político da Época e a Construção das Bases para um Cabo Verde Independente", além de um painel com dois dos protagonistas do acordo.