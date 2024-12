PM deseja paz no mundo na sua mensagem do Natal

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que deseja a paz no mundo neste Natal, considerando que o mundo está "muito complexo", sujeito a situações de guerras e conflitos que atingem todos os países.

O chefe do Governo que falava na sua tradicional mensagem de Natal aos funcionários e colaboradores, no Palácio do Governo, deseja ainda que o mundo progrida com “maior estabilidade”.

Aos funcionários e colaboradores desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo, afirmando que este período é “muito especial” para todos, sobretudo para as famílias, particularmente, as crianças e aqueles que dão prendas.

“Para as nossas crianças que têm no período natalício um momento especial, é para elas, em primeiro lugar, para as vossas filhas, os vossos filhos, dos mais pequenos aos mais graúdos, um sentimento e uma mensagem de felicidade neste período e que se estenda para todo o ano”, frisou.

“Normalmente, quando estamos nas vésperas da saída de um ano, desejamos sempre que o próximo ano seja melhor para as nossas vidas, para o nosso país e para o mundo que haja paz e que progrida com maior estabilidade, porque isto depois afecta também as nossas vidas, por mais distante que estejamos”, acrescentou o líder do executivo.

Correia e Silva aproveitou a ocasião para apelar aos funcionários e colaboradores que continuem com o mesmo empenho, no sentido de prestarem aos cidadãos, às organizações e às empresas um “bom serviço”.

“Essa é a razão de ser do servidor público, seja em que instituição estiver, e aproveitar para ganharmos a energia na tolerância de ponto dos dias 24 e 31, o dia todo, que seja o momento de recarregar as energias e voltarmos novamente ao trabalho com mais afinco e darmos tudo o que pudermos por este país, e o país são os seus cidadãos, são as famílias, são as pessoas, sobretudo, as mais necessitadas.