José Maria Neves envia mensagem de condolências ao homólogo dos EUA pela morte de Jimmy Carter

O Presidente da República, José Maria Neves, enviou esta segunda-feira uma carta de condolências ao Presidente dos EUA, Joe Biden, pelo falecimento do 39º Presidente dos EUA, Jimmy Carter, ocorrido este domingo,29.

Conforme a nota de imprensa da Presidência a que a Inforpress teve acesso, foi com “consternação” que o chefe do Estado cabo-verdiano tomou conhecimento do falecimento de Jimmy Carter.

José Maria Neves destacou “o notável legado” de Jimmy Carter como activista e promotor “incansável dos direitos humanos e da democracia” em todo o mundo.

“Figura incontornável a nível mundial, fica a memória de um estadista de elevada craveira e um defensor incansável da Democracia, dos Direitos Humanos e da Paz”, afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano, na carta dirigida ao seu homólogo.

O Presidente José Maria Neves expressou à Nação norte-americana e ao actual Presidente dos Estados Unidos as mais sentidas condolências, expressando, neste momento de “grande tristeza”, em seu nome e do povo cabo-verdiano, as mais sentidas condolências à família enlutada por esta irreparável perda”.