Falta de consenso adia atribuição de pelouros na Câmara de São Vicente

A atribuição de pelouros na Câmara Municipal de São Vicente foi adiada para a próxima sessão, devido à falta de consenso entre o presidente, Augusto Neves (MpD), e os vereadores do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).​

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, por António Duarte, vereador eleito pelo PAICV, que diz que a proposta inicial apresentada por Augusto Neves “não correspondeu às expectativas” do partido.

“Na proposta de atribuição dos pelouros, temos que dizer claramente que não houve a correspondência daquilo que seriam as nossas expectativas e, em função disso, não houve consenso. Ficou adiada a definição para uma próxima sessão. A nossa expectativa era que a atribuição dos pelouros fosse exatamente correspondente às competências profissionais dos vereadores, e não foi o caso”, afirma.

De acordo com a proposta apresentada pelo presidente e recusada pelo PAICV, António Duarte, arquitecto urbanista, ficaria responsável pelos Mercados Municipais, Actividades Lúdicas, Espaços Culturais e Bibliotecas. Luana Jardim, formada em Turismo, assumiria o pelouro de Formação Profissional e Educação. Já Nelson Faria, economista, teria a seu cargo a Economia do Mar, Relações Internacionais, Economia e Sustentabilidade.

António Duarte questiona o facto de, apesar da sua formação e experiência como arquitecto urbanista, o pelouro do Urbanismo e Ordenamento do Território ter sido assumido pelo presidente eleito.

“Não faz qualquer sentido, tendo um arquitecto e urbanista de formação eleito, que o presidente fique com a vereação do Urbanismo e Ordenamento do Território. Porque não se colocam as melhores competências profissionais a trabalhar a favor de São Vicente?”, questiona.

O autarca garante que, sem um consenso, os vereadores do PAICV não irão assumir qualquer pelouro.

“Nós iremos fazer contrapropostas, e a próxima sessão será definitiva para que a atribuição dos pelouros, ou a falta dela, fique clarificada. Mas, não havendo distribuição de acordo com aquilo que pensamos ser as nossas competências profissionais, iremos claramente nos posicionar para não assumir qualquer vereação”, sublinha.

Augusto Neves foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente nas eleições de 1 de Dezembro de 2024. O Movimento para a Democracia (MpD) conquistou quatro vereadores, o PAICV elegeu três, e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) garantiu dois.