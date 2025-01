Cabo Verde avança na governança climática com o CCDR, afirma ministro

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou que o Cabo Verde Country Climate Development Report (CCDR), lançado hoje, representa um marco estratégico na governança climática, oferecendo directrizes integradas para a sustentabilidade e o desenvolvimento inclusivo do país.

“O CCDR surge como mais um passo significativo na construção de uma boa governança climática em Cabo Verde. Este relatório fornece uma visão integrada dos desafios e oportunidades para a sustentabilidade ambiental e climática no nosso país”, afirmou Gilberto Silva no lançamento do CCDR.

O relatório apresenta recomendações concretas para fortalecer a resiliência de Cabo Verde face às mudanças climáticas, abrangendo áreas críticas como a gestão sustentável da água, a transição para energias renováveis, a economia azul, o turismo sustentável e a mobilidade urbana.

Segundo o ministro, o documento alinha-se com os compromissos nacionais, como o Plano Nacional de Adaptação (NAP), os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS II).

Durante o discurso, Gilberto Silva realçou a importância de uma abordagem integrada que envolva a educação climática e a capacitação das populações mais vulneráveis. “É essencial investir na literacia climática e na criação de sistemas de protecção social robustos que aumentem a resiliência das comunidades”, sublinhou.

Outro ponto destacado foi a necessidade de financiamento adequado para pequenos estados insulares em desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), como Cabo Verde.

“Precisamos de mais recursos para implementar as nossas acções de mitigação e adaptação. A cooperação, como o acordo com Portugal para a troca de dívida por investimentos climáticos, é um exemplo de inovação financeira que precisamos replicar”, acrescentou.

O CCDR reforça ainda a aposta na emissão de títulos verdes e azuis, instrumentos financeiros que mobilizam recursos para projectos de sustentabilidade e economia azul.

No encerramento, Gilberto Silva mostrou-se confiante no impacto do relatório para um futuro mais sustentável e resiliente, onde as mudanças climáticas deixam de ser apenas um desafio e se tornam uma oportunidade para um desenvolvimento inclusivo.

Por sua vez, a representante do Banco Mundial em Cabo Verde Indira Brancos apontou que como pequeno estado insular em desenvolvimento, Cabo Verde está especialmente vulnerável à subida do nível do mar, fenómenos meteorológicos extremos e padrões imprevisíveis de precipitação.

Segundo a representante do Banco Mundial, sem acções urgentes, o Produto Interno Bruto (PIB) do país pode sofrer uma contração de até 3,6% até 2050, com impactos no turismo, sector responsável por mais de 45% da força de trabalho formal.

Contudo, Indira Brancos enfatizou que os desafios apresentados pelo relatório também abrem portas para oportunidades únicas já que Cabo Verde tem demonstrado liderança no combate às mudanças climáticas, com metas ambiciosas, como alcançar 100% de energias renováveis até 2040 e adoptar um novo quadro de governança climática.

Entre as recomendações do CCDR estão investimentos em energias renováveis, agricultura sustentável e infraestrutura resiliente. No sector do turismo, o relatório sugere uma transição do modelo tradicional para segmentos como ecoturismo e turismo cultural, que oferecem maior resistência aos riscos climáticos.

“O potencial para transformar riscos em crescimento é extraordinário. Este é um convite para acções conjuntas entre governo, sector privado, sociedade civil e parceiros de desenvolvimento”, concluiu.

O CCDR visa analisar a relação entre as mudanças climáticas e o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde, promovendo a integração de considerações climáticas nos planos de desenvolvimento do país.

Além disso, o relatório identifica oportunidades para um crescimento económico sustentável, enquanto aborda os desafios impostos pelas alterações climáticas.