Profissionais de saúde com aumento salarial até 40% e subsídio de risco – porta-voz sindical

Os profissionais de saúde vão ter um aumento salarial de até 40% e todos passarão a receber um subsídio de risco no valor de 13 mil escudos, anunciou hoje o porta-voz dos sete sindicatos da classe, Tito Rodrigues.

A garantia foi dada pelo sindicalista à saída do encontro realizado hoje com o Governo, no qual esteve em discussão a aprovação e implementação dos respectivos Planos de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) das carreiras médicas e de enfermagem e questões relacionadas com a melhoria salarial e outras reivindicações essenciais para os profissionais.

“Haverá um aumento de até 40%, eu penso que isso vem repor a justiça a nível salarial dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde”, apontou aquele responsável que representa os profissionais de saúde.

Tito Rodrigues destacou como aspectos positivos o avanço na tabela salarial para as diferentes classes profissionais, superando as propostas iniciais, a introdução do subsídio de risco, que será aplicado a todos os profissionais, independentemente da categoria.

Disse que as negociações vão continuar em torno de aspectos relacionados à regulamentação e à publicação dos Planos de Carreiras, Cargos, Funções e Remunerações (PCFR).

Segundo avançou, os sindicatos aguardam pelo envio do Governo de um memorando de entendimento na próxima semana para discutir os ajustes necessários e encaminhá-lo para as classes profissionais.

Explicou que após a aprovação pelas classes profissionais, será possível avançar para a assinatura de um acordo definitivo e garantir a sua implementação o mais breve possível com o objectivo de atender às aspirações dos profissionais de saúde e promover um clima de estabilidade e harmonia.

Rodrigues reforçou a importância da mobilização dos profissionais para garantir a qualidade e sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, sublinhando que, apesar dos avanços, a luta ainda não terminou.

Um acordo definitivo deverá ser firmado nas próximas semanas, garantindo o cumprimento das melhorias acordadas e o fortalecimento do sector da saúde em Cabo Verde.

Da parte do Governo, a ministra da Saúde Filomena Gonçalves destacou o compromisso do Governo em resolver pendências históricas, algumas datadas de 2003, para promover condições mais justas para os profissionais de saúde.

A governante realçou que o encontro foi produtivo resultante da apresentação de propostas concretas, como a aplicação dos Planos de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR), com especial atenção para as carreiras médica e de enfermagem, além da criação inédita das carreiras de técnicos de diagnóstico terapêutico e auxiliares de saúde.

Outra novidade, é a implementação de um subsídio de risco de 13 mil escudos para todos os profissionais de saúde, independentemente da função exercida.

A título de exemplo, mencionou que trabalhadores de apoio operacional, que actualmente recebem 19 mil escudos, passarão a contar com este subsídio.

Acrescentou que o memorando de entendimento deverá ser partilhado na próxima segunda-feira, com previsão de novos encontros para consolidar os avanços e assegurar que 2025 seja um ano de conquistas significativas no sector da saúde.

O encontro contou também com a presença do ministro das Finanças e da Modernização do Estado e da Administração Pública.