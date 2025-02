Presidente da República realiza “Presidência na Ilha” em Santo Antão

O Presidente da República José Maria Neves desloca-se na próxima segunda-feira, 10, a Santo Antão para mais uma edição da "Presidência na Ilha".

Em nota de imprensa, a Presidência indica que, durante esta visita, o Chefe de Estado cumprirá uma agenda “intensa e diversificada” de auscultação e interacção directa com as populações da ilha, nas suas próprias comunidades, assim como com organizações e autoridades locais.

A sua presença em Santo Antão, conforme o documento, estende-se até ao dia 16 de Fevereiro e incluirá uma visita aos três municípios da ilha: Porto Novo, Ribeira Grande e Paul.

“O foco principal desta “Presidência na Ilha” será a identificação e a promoção de respostas para os sectores-chave para o desenvolvimento sustentável da ilha, nomeadamente, a agricultura, as pescas, o ambiente, o turismo e as economias criativas. Além disso, serão abordadas questões relacionadas com a melhoria da qualidade de vida da população local”, lê-se no documento.

A visita, de acordo com a nota, começa em Porto Novo, com um encontro com a presidente da câmara municipal, Elisa Pinheiro, seguido de uma reunião alargada com a equipa camarária.

Em Porto Novo, conforme o documento, o Chefe de Estado visitará projectos de conservação ambiental no Planalto Norte e no Parque Natural do Topo de Coroa, assim como iniciativas de empoderamento das mulheres.

A visita ao Tarrafal de Monte Trigo incluirá uma reunião com as comunidades piscatórias, além de um contacto com projectos desenvolvidos pela ONG CERAI e pela Associação Amigos da Natureza.

Na Ribeira Grande, o Presidente reunir-se-á com o presidente da câmara municipal, Armindo Luz, e sua equipa, visitando várias obras de requalificação urbana.

A agenda inclui, ainda, encontros com as comunidades de Fontainhas, Ribeirão, Cruzinha, Boca de Pistola, Caibros, Figueiral e Ribeira da Torre com destaque para a promoção do potencial turístico da região, considerada uma das paisagens mais deslumbrantes do planeta.

No município do Paul, José Maria Neves terá encontros com o presidente da câmara municipal, Adilson Fernandes.

A visita passará por comunidades como Cabo da Ribeira, Ribeira de Janela, Pontinha de Janela, Figueiral e Pico da Cruz, com destaque para a promoção de iniciativas locais.

A agenda inclui ainda a visita a unidades de produção de grogue e ao futuro Museu do Grogue, com o objectivo de valorizar os produtos locais e a cultura cabo-verdiana.

“A ‘Presidência na Ilha’ será encerrada a 16 de Fevereiro, com audiências em Porto Novo. Antes disso, o Presidente presidirá, também em Porto Novo, ao Fórum ‘Profissionalização e Organização em Redes das Associações do Setor Primário’, promovido pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN) e o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI)”, lê-se no documento.