Cabo Verde e Luxemburgo reforçam cooperação em defesa e segurança marítima

Cabo Verde e Luxemburgo vão fortalecer a cooperação na área da defesa e segurança marítima com a assinatura de um Memorando de Entendimento entre os dois países. O acordo será formalizado nesta quarta-feira, 12, durante a missão oficial de trabalho da Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, em Bruxelas.

Segundo comunicou hoje o Governo, o documento será assinado durante um encontro bilateral entre a ministra cabo-verdiana e a Ministra da Defesa do Grão-Ducado do Luxemburgo, Yuriko Backes.

A mesma fonte relembra que durante a 2.ª Edição do Fórum Schuman sobre Defesa e Segurança, realizada em 2024, Janine Lélis reforçou o interesse de Cabo Verde em “inaugurar um novo ciclo na cooperação com Luxemburgo”.

Em resposta, Yuriko Backes manifestou a disposição do seu país em reforçar a parceria, incluindo a disponibilização de informações via satélite para fortalecer a segurança do território cabo-verdiano.