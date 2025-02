Mosteiros: Fábio Vieira manifesta disponibilidade para se candidatar à presidência do Conselho Directivo da ANMCV

O presidente da câmara dos Mosteiros, Fábio Vieira, anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Conselho Directivo da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) que estará reunida na sexta-feira, 21, na cidade da Praia.

A decisão, segundo o autarca dos Mosteiros, surge em um momento crucial para a instituição, que se prepara para o seu próximo congresso, marcado pela renovação dos órgãos sociais e pela definição de novas estratégias para o fortalecimento do poder local em Cabo Verde.

Na sua página nas redes sociais e em declarações à Inforpress, Fábio Vieira destacou a importância do congresso da ANMCV para consolidar os ganhos alcançados até agora e abrir novos horizontes para a governação municipal.

"A ANMCV é a casa comum de todos os municípios cabo-verdianos e deve pautar-se pela defesa dos interesses legítimos das autarquias locais", disse o autarca para quem a associação não pode ser vista como um "tabuleiro político" ou uma arena para debates partidários, mas sim como uma instituição que promove a união, desenvolvimento dos municípios e na defesa dos interesses legítimos das autarquias locais.

A proposta de Fábio Vieira para a presidência do Conselho Directivo da ANMCV assenta em três pilares fundamentais.

O primeiro pilar está relacionado com o reforço da cooperação internacional visando a mobilização de mais parcerias e recursos para financiar o desenvolvimento integrado dos municípios.

O segundo eixo passa pelo reforço da cooperação institucional, sobretudo com o Governo para a construção de consensos políticos em torno das grandes prioridades, nomeadamente a aprovação do novo estatuto dos municípios e do regime financeiro, entre outras prioridades.

O terceiro pilar defendido pelo autarca dos Mosteiros relaciona-se com a criação, em parceria com a academia, da escola de formação autárquica com objectivo não só para o reforço da qualificação dos quadros das autarquias, mas para criação de linhas de investigação sobre temas ligados ao poder local e áreas afins.

Fábio Vieira expressou confiança no apoio dos demais autarcas cabo-verdianos para concretizar esta visão.

"Conto com o apoio de todos os autarcas para juntos continuarmos a contribuir para a afirmação do poder local em Cabo Verde", declarou.

A candidatura de Fábio Vieira surge como uma aposta na renovação e na credibilização da ANMCV, uma instituição que desempenha um papel central no processo de descentralização e no fortalecimento do municipalismo no país.

O congresso da ANMCV que promete ser um momento decisivo para o futuro da governação local em Cabo Verde está previsto para sexta-feira, 21, na cidade da Praia.