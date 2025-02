​CMSV explica mudança de planos para o Mercado de Peixe

A Câmara Municipal de São Vicente confirma o abandono do projecto municipal de requalificação do mercado de peixe, para construção da nova infraestrutura, proposta pelo governo. O novo projecto deverá ser financiado pelo Banco Mundial, no quadro do Programa Turismo Resiliente e Economia Azul, em cerca de 200 mil contos.

Declaração feita hoje, em conferência de imprensa pelo vereador Rodrigo Rendall, na sequência do anúncio feito na semana passada pelo governo.

“O projecto existente era um projecto municipal, que visava, acima de tudo, uma pequena, digamos, requalificação do mercado. Até as obras foram iniciadas, obviamente chegou um momento que as obras pararam, porque surgiu já na altura esta possibilidade de uma requalificação mais abrangente, apoiada pelo Banco Mundial, que envolve outros valores que, obviamente, a Câmara Municipal não tem(...). Parámos a partir do momento que surgiu esta possibilidade deste projeto, ainda na altura, com o ministro Paulo Veiga, mas também com o ministro Abraão Vicente”, refere.

Questionado sobre os vários anúncios e recuos da autarquia, quanto à conclusão do projecto inicial, apesar de haver a preparação de uma nova iniciativa, Rodrigo Rendall, não entra em detalhes e diz que “as coisas levam o seu tempo”.

“O processo com o Banco Mundial é um processo contínuo. É importante nós termos também a certeza que as coisas vão acontecer. Há momentos para tudo. Nós não podíamos estar a falar, ainda num processo de negociação inicial, estar a falar novamente. E depois isso não acontece. As coisas não acontecem. Então, é necessário assegurar esse importante financiamento, que foi referenciado para que realmente possamos ter este grande projecto”, aponta.

Sobre a apresentação das contas do investimento já feito, sem detalhar mais sobre a natureza dos gastos, o vereador aponta para cerca de 4 mil contos.

“Foi aplicado em torno de 3 mil a 4 mil contos, porque até nós não tivemos acesso ao valor, ao restante valor [do projecto], nós iniciámos com os nossos próprios recursos. Nós estamos a esclarecer, e temos documentos, que certamente depois o presidente [Augusto Neves] irá apresentar. O dossier do Mercado de Peixe foi alvo de análise por parte do Fundo do Turismo, da Inspeção das Finanças”, assegura.

As obras de reabilitação do Mercado de Peixe de São Vicente foram lançadas a 24 de Agosto de 2020. Na altura, a Câmara Municipal de São Vicente apontava para intervenções ao nível do piso, da cobertura e instalação de equipamentos modernos, com um prazo de execução de 3 meses.Os trabalhos abrangiam também a reabilitação do cais de desembarque do pescado e a zona frontal para o mar, num orçamento de 39 mil contos.