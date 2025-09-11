PR exorta ao cumprimento dos Plano Directores Municipais

O Presidente da República (PR) exorto, hoje, ao cumprimento dos Planos Directores Municipais (PDM), devendo estes estar válidos em todos os municípios, e reforçou que eventuais desvios sejam sancionados com firmeza.

José Maria Neves fez esta declaração numa mensagem ao Presidente do Conselho Directivo da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), Fábio Vieira, 30 dias após a passagem da tempestade Erin pelas ilhas de Barlavento, com maior impacto em São Vicente.

O Chefe de Estado lembrou que, mais do que um documento formal, o PDM é a bússola do desenvolvimento territorial que estabelece as regras de uso do solo, organiza os espaços urbanos e rurais, protege áreas sensíveis, previne riscos e orienta a expansão urbana.

Lamentou que na maioria, este instrumento de planeamento, tem o seu prazo expirado e em outros, nem sequer foi aprovado.

Sobre a gestão dos solos, o Presidente enfatizou que a gestão territorial não pode ser refém de interesses imediatistas, sob pena de comprometermos a segurança, a sustentabilidade e a dignidade das gerações vindouras

“Cada decisão relativa ao seu uso deve ser tomada com responsabilidade, transparência e visão de futuro, no estrito respeito pela lei e pelo interesse colectivo”, frisou.

Recordou ainda que, os gestores do território podem ser assacados de responsabilidades legais em caso de ilegalidades ou irregularidades cometidas no exercício das suas funções exercício

O Mais Alto Magistrado da Nação apelou à responsabilidade colectiva.

“O momento que vivemos é, simultaneamente, de dor e de aprendizagem. A tragédia de São Vicente recorda-nos a urgência de colocar a prevenção no centro da acção pública e de investir em medidas de resiliência”,

Acrescentou que, o momento exige reforço das capacidades técnicas e institucionais dos municípios, melhorar a cooperação entre diferentes níveis de governação, mobilizar recursos para a adaptação às alterações climáticas e sensibilizar os cidadãos para a importância da protecção do território

José Maria Neves aproveitou a oportunidade para transmitir às famílias enlutadas, às comunidades directamente atingidas e, de modo especial, ao povo de São Vicente, a mais sentida solidariedade, reforçando que “o sofrimento que hoje atravessa São Vicente, desde há precisamente um mês, é também o sofrimento de Cabo Verde inteiro”.