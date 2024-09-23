Deputados do MpD elogiam resposta à reconstrução de São Vicente após tempestade Erin

Deputados nacionais eleitos pelo MpD elogiaram hoje a resposta à reconstrução de São Vicente após a passagem da tempestade Erin. A posição foi expressa em declarações à imprensa, no Aldeamento Rozar, no balanço das Jornadas Descentralizadas do Grupo Parlamentar do MpD na ilha, pelo líder da bancada parlamentar.

Celso Ribeiro sublinhou que este não é momento para tirar dividendos políticos e apela à concentração do esforço colectivo para reerguer São Vicente.

“Nós fizemos questão de vir cá, ver no terreno a situação, e a realidade é extremamente positiva, o que demonstra que o poder local, o poder central e também a população de São Vicente arregaçaram as mangas. Hoje, temos a ilha praticamente a funcionar e a reerguer-se. Este é o momento da população de São Vicente, e não de disputas políticas. Todos nós somos poucos para esta batalha, que é abraçada pelos cabo-verdianos no país e na diáspora”, destacou.

Durante a visita, os deputados contactaram famílias, empresas e instituições, destacando a rápida acção das autoridades na recuperação da ilha.

Celso Ribeiro acrescentou que, com o início do ano parlamentar, a prioridade continua a ser a população de São Vicente e a reconstrução da ilha.

“Vamos ter o debate sobre o Orçamento do Estado e, com base nos factos que constatámos, vamos propor medidas para que haja uma discriminação positiva para a ilha. O resultado desta visita é extremamente positivo. Verificámos infraestruturas e edifícios e constatámos exemplos emblemáticos do trabalho que está a ser feito. As pessoas das zonas mais afectadas estão já alojadas, o que nos dá todos os elementos para um debate sério, objectivo e focado nas pessoas”, explicou.

O líder parlamentar destacou os apoios anunciados pelo Governo, que já começaram a ser implementados, nomeadamente o realojamento das famílias que perderam as suas casas e apoio às microempresas.

Segundo Celso Ribeiro, o partido vai propor medidas no próximo debate do Orçamento do Estado, defendendo uma “discriminação positiva” para São Vicente, garantindo recursos adicionais e soluções de longo prazo para a recuperação da ilha, “especialmente no sector das infraestruturas e no alojamento das populações mais afectadas”.