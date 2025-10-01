Ministro da Família alerta para abandono e violência contra idosos e defende reforço da protecção social

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social alertou hoje para a persistência de casos de abandono e violência contra idosos, sublinhando a necessidade de maior envolvimento das famílias e da sociedade no cuidado desta franja populacional.

Fernando Elísio Freire, que falava por ocasião do Dia Internacional do Idoso, reconheceu que, apesar dos avanços nas políticas sociais, ainda existem situações graves que, por sua vez, exigem respostas imediatas.

Apontou para a existência de casos de abandono e violência contra idosos, muitas vezes no seio familiar, e reforçou o apelo às famílias e à sociedade para denunciar esse tipo de situações às autoridades competentes.

“Temos casos de abandono e violência, muitas vezes dentro do seio familiar. O Governo e a justiça têm actuado sempre que há denúncia, mas fazemos um apelo para que todas as famílias cuidem bem da sua pessoa idosa e comuniquem, de imediato, qualquer caso às autoridades, porque actuaremos em conformidade”, declarou.

Garantiu, por outro lado, que o Governo está a cumprir os compromissos assumidos com a população idosa, mas destacou que ainda persistem desafios, sobretudo na ampliação do acesso à protecção social e no reforço dos cuidados.

O governante sublinhou que nos últimos sete anos mais de seis mil novos pensionistas foram integrados no sistema de protecção social, que a pensão mínima passou de cinco para seis mil escudos e que, além disso, os idosos foram isentos da taxa moderadora na saúde e já está em vigor o Estatuto da Pessoa Idosa.

Informou igualmente que, actualmente, 77 por cento (%) da população idosa já beneficia de protecção social, mas cerca de 23% continua de fora e que a prioridade do Governo será garantir o equilíbrio da universalização com o aumento progressivo do valor das pensões.

O ministro destacou ainda a importância da solidariedade intergeracional para o futuro de Cabo Verde.

“Todos nós devemos desejar chegar a essas idades e, por isso, temos de tratar hoje os nossos idosos como gostaríamos de ser tratados amanhã”, acrescentou.

O Dia Internacional do Idoso celebra-se anualmente a 01 de Outubro. Este dia, que foi proclamado na Resolução 45/106 adoptada na Assembleia-Geral da ONU de 14 de Dezembro de 1990, tem como objectivo destacar a importância do idoso na sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento no nosso tempo.

O tema deste ano «Os idosos impulsionando acções locais e globais: as nossas aspirações, o nosso bem-estar e os nossos direitos», destaca o papel transformador que os idosos desempenham na construção de sociedades resilientes e equitativas.