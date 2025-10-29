José Luís Livramento nomeado novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Vanuza Barbosa é a nova secretária de Estado das Comunidades

​O Presidente da República, José Maria Neves, empossa na quinta-feira, 30, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Luís Livramento, e a nova secretária de Estado das Comunidades, Vanuza Barbosa.

José Luís Livramento foi nomeado no cargo através do decreto presidencial n.º 13/2025, de 28 de Outubro, sob proposta do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

A nomeação do novo titular da pasta dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, de acordo com a nota presidencial, sucede à exoneração de José Filomeno Monteiro, formalizada através do decreto presidencial n.º 12/2025, de 28 de Outubro.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, que cessou funções como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde nos Estados Unidos da América, através do decreto presidencial n.º 11/2025, assumirá, em acumulação, as funções de ministro das Comunidades.

Na mesma ocasião, tomará posse a nova secretária de Estado das Comunidades, Vanuza Barbosa, nomeada pelo decreto presidencial n.º 14/2025, também sob proposta do primeiro-ministro.

Vanuza Barbosa vinha exercendo até agora as suas funções como deputada nacional eleita nas listas do Movimento para Democracia (MpD, poder) pelo círculo eleitoral do Fogo.