Presidente da República nomeia Embaixador para Moçambique

O Presidente da República nomeou Júlio César Freire de Morais para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Cabo Verde na República de Moçambique, com residência em Luanda.

A nomeação foi formalizada através do Decreto Presidencial n.º 5/2026, de 10 de Fevereiro, que entrou imediatamente em vigor, conforme nota da Presidência da República.

Júlio César Freire de Morais já exercia as funções de Embaixador de Cabo Verde em Angola, também com residência em Luanda, passando agora a acumular a representação diplomática junto da República de Moçambique.

Com uma longa carreira diplomática, Júlio César Freire de Morais foi Representante Permanente de Cabo Verde junto das Nações Unidas e Embaixador de Cabo Verde no Japão, funções que exerceu até Julho de 2017.