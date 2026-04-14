Cabo Verde participa no Global Implementation Support Symposium 2026, em Marraquexe

O ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, participa, a partir de hoje até ao dia 16 de Abril, no Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), que decorre em Marraquexe, Marrocos, reunindo decisores de alto nível do sector da aviação a nível mundial.

Organizado pela International Civil Aviation Organization (ICAO), o fórum internacional visa promover o diálogo global sobre o desenvolvimento sustentável da aviação, alinhado com a iniciativa “No Country Left Behind”, reforçando a cooperação entre Estados e parceiros estratégicos.

Esta iniciativa procura assegurar que todos os países, e não apenas os mais desenvolvidos, adoptem os mesmos padrões de segurança, protecção e ambiente da aviação estabelecidos pela ICAO.

Para o primeiro dia do evento, está prevista a participação do governante cabo-verdiano na Mesa Redonda Ministerial, onde deverá partilhar a visão de Cabo Verde para o futuro da aviação, com enfoque na qualificação de recursos humanos, no desenvolvimento do sector e no compromisso com acções concretas para os próximos 12 meses.

Marrocos é o primeiro país africano a acolher o evento, que reúne ministérios, directorias-gerais da aviação civil, organizações internacionais e regionais, além de representantes da indústria da aviação e prestadores de serviços, com o objectivo de fortalecer os sistemas de aviação e a cooperação global.

A cimeira GISS constitui ainda uma plataforma global para a partilha de soluções, estabelecimento de parcerias e avanço da aviação sustentável, através do reforço dos esforços de implementação.