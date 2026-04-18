Líder do MpD defende reforço da democracia em conferência da IDC África

​O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, sublinhou hoje a pertinência da conferência da IDC África dedicada ao tema “Democracia em África: eleições, legitimidade e confiança democrática”, num contexto internacional marcado por desafios crescentes às liberdades.

Segundo o líder do Movimento para a Democracia (MpD-poder), a iniciativa, promovida pela Internacional Democrata Centrista (IDC) e pela sua estrutura africana, se insere numa agenda de reflexão global sobre o estado da democracia, tendo recordado que encontros semelhantes já foram realizados noutras partes do mundo, nomeadamente em Paris.

Em declarações à imprensa, à margem do evento, Ulisses Correia e Silva afirmou que a escolha do tema não foi por acaso, tendo em conta a evolução recente do cenário internacional, caracterizado pelo avanço do populismo, do extremismo e de tendências autocráticas.

“A democracia não é algo adquirido para sempre”, alertou, defendendo a necessidade de reforçar permanentemente os seus pilares.

Em seu entender, a discussão sobre eleições em África deve ir além do acto eleitoral em si.

“As eleições são uma condição necessária para a democracia, mas não são suficientes”, defendeu Ulisses Correia e Silva, explicando que a legitimidade democrática deve estar ancorada na transparência, na liberdade de imprensa e na independência das instituições.

Considerou ainda que o debate sobre a confiança democrática é central num momento em que se assiste, a nível global, a sinais de fragilização do multilateralismo e de instituições internacionais, como as Nações Unidas, o que exige maior cooperação e compromisso com os valores democráticos.

Relactivamente ao continente africano, Ulisses Correia e Silva reconheceu a existência de desafios ligados à segurança, conflitos e estabilidade política, mas sublinhou que as questões da democracia devem continuar a merecer atenção prioritária. “A problemática hoje é global e não apenas africana”, reforçou.

Instado sobre a democracia em Cabo Verde, o presidente do MpD afirmou que o país apresenta uma “democracia consolidada”, assente em instituições credíveis e respeito pelos princípios fundamentais, embora reconheça a necessidade de vigilância permanente face a tendências que possam fragilizar o sistema.

“A democracia é uma construção humana e exige o envolvimento de todos, partidos, instituições e cidadãos”, disse, apelando a um compromisso colectivo para o seu fortalecimento.

A conferência da IDC África reúne na Cidade da Praia responsáveis políticos, especialistas e representantes de várias organizações internacionais, para reflectir sobre os desafios e oportunidades de reforço da legitimidade democrática em África.