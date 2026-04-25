MpD apresenta candidatos na Boa Vista com foco na renovação e "exigência" parlamentar

O MpD apresentou esta sexta-feira, 24, os candidatos a deputado por Boa Vista nas legislativas de 17 de Maio, encabeçada por Marcos Mendes, que prometeu uma voz de "exigência" na defesa dos interesses da ilha.

O acto, realizado na Escola Secundária da Boa Vista, foi presidido pelo dirigente nacional do Movimento para a Democracia (MpD), Carlos Monteiro, que destacou a "energia positiva" e a competência técnica da lista da Boa Vista, composta maioritariamente por jovens com forte inserção comunitária.

Durante a sua intervenção, Carlos Monteiro fez um balanço da governação do MpD, frisando que o executivo de Ulisses Correia e Silva soube gerir as crises internacionais, como a pandemia e os impactos das guerras, protegendo o rendimento das famílias através de subsídios a bens de primeira necessidade.

Carlos Monteiro afirmou, ainda, que Cabo Verde é hoje uma referência de boa governação a nível africano e mundial, o que confere ao partido a "credibilidade necessária" para continuar a liderar o destino do país e da ilha da Boa Vista.

Por sua vez, o cabeça de lista, Marcos Mendes, centrou o seu discurso no compromisso local, defendendo que o seu papel no parlamento será o de porta-voz das reivindicações dos boa-vistenses, reconhecendo que, apesar de “importantes investimentos” realizados na ilha, ainda há promessas que gostariam de ser cumpridas.

"Não estamos aqui para defender o partido, estamos para defender a ‘Bubista’", declarou o candidato, acrescentando que “nunca é tarde para um novo começo, nunca é tarde para corrigir falhas, nunca é tarde para dar continuidade aos projectos em curso”, o que disse ser possível com a sua equipa que conhece o "chão da terra" e as dificuldades do dia a dia da população.

Marcos Mendes reconheceu os investimentos feitos pelo Governo na ilha e projectos em curso, nomeadamente, a expansão e iluminação da pista do aeroporto, a construção de 50 habitações sociais e as obras de requalificação urbana e estradas de acesso.

No entanto, o candidato frisou que é necessário "exigir mais acção" para áreas como o abastecimento de água, o apoio às pescas e à agricultura e a protecção de idosos e mulheres chefes de família.

Tanto Carlos Monteiro como Marcos Mendes destacaram a “seriedade” da actual governação face à postura da oposição, afirmando que o país não pode ser entregue a quem se limita ao espaço digital, defendendo que “quem nunca conseguiu gerir uma cidade, jamais vai gerir um país".

A lista do MpD pelo círculo da Boa Vista integra ainda nomes como David Francês, Bernardete Cardoso, Nilton Tavares e Zuleica Pires.

O partido apela agora à mobilização total da estrutura local para a disputa eleitoral marcada para o próximo dia 17 de Maio.