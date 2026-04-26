Legislativas2026/São Vicente: MpD apresenta candidatura e pede continuidade

O Movimento para a Democracia (MpD) apresentou na noite de sábado, no Mindelo, a sua lista de candidatos pelo círculo eleitoral de São Vicente, apelando à continuidade da governação e à valorização da “obra feita”.

O acto teve lugar num hotel da cidade e contou com a presença de dirigentes partidários e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

Na ocasião, o autarca foi o primeiro a intervir, defendendo a continuidade do apoio ao primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, sublinhando a sua acção na superação de dificuldades enfrentadas pela ilha, incluindo a tempestade Erin, ocorrida a 11 de Agosto de 2025.

O cabeça-de-lista do MpD por São Vicente, Paulo Rocha, afirmou que a ilha “vive uma energia diferente”, defendendo que o actual Governo tem contribuído para retirar São Vicente da estagnação.

“A esperança tem um nome e é continuidade com Ulisses Correia e Silva, para aperfeiçoar o que está a funcionar, corrigir o que precisa de correcção e continuar a aspirar mais e melhor para São Vicente e Cabo Verde”, afirmou.

Paulo Rocha destacou ainda investimentos realizados na ilha, considerando que a continuidade “não é apenas discurso, mas obra feita”.

A nível nacional, o acto contou com a intervenção do secretário-geral do MpD, Agostinho Lopes, que apelou à confiança na actual governação e à consolidação dos resultados alcançados.

“O que aconteceu foi simples: passámos de um país que crescia 0,5% para um país que cresce acima dos 7%”, afirmou.

Nas eleições legislativas de 17 de Maio, concorrem cinco partidos aos 72 lugares da Assembleia Nacional, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dez no país e três na diáspora.

Nas últimas legislativas, realizadas em 18 de Abril de 2021, o MpD venceu com maioria absoluta, elegendo 38 deputados, seguido do PAICV com 30 e da UCID com quatro.