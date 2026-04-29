PTS justifica ausência no debate da RTC no âmbito das legislativas com problema de saúde súbito da presidente

​O secretário-geral do partido PTS afirmou hoje que a presidente do partido não participou do debate da RTC, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições legislativas, devido a um mal-estar súbito após o jantar.

Jailson Gonçalves falava em conferência de imprensa, na cidade da Praia, convocada para esclarecer publicamente os motivos da ausência da presidente do partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS) no debate realizado esta segunda-feira com os presidentes dos cinco partidos concorrentes às legislativas.

No debate promovido pela Radiotelevisão de Cabo Verde (RTC) compareceram três partidos, ou seja, os presidentes do Movimento para a Democracia (MpD), da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e do Partido Popular (PP).

O PTS justificou a não comparência da líder do seu partido, Jónica Tavares, com motivo de saúde, um mal-estar súbito após jantar num restaurante, de onde partiria directamente para o confronto, mas mostrou-se aberto aos próximos embates.

“Reafirmamos total disponibilidade para qualquer debate, mas primamos primeiramente pela saúde, de modo que comunicamos a tempo a nossa indisponibilidade”, afirmou o responsável, que assegurou que a juventude do PTS tem sede do debate e tem participado em todos os programas do tipo sempre que convidado.

Segundo Jailson Gonçalves, o PTS representa a alternativa de que os cabo-verdianos precisam, reiterando que o partido se mantém firme no seu compromisso com Cabo Verde e com a sua juventude.

A ocasião foi ainda aproveitada para anunciar a deslocação da presidente à ilha de São Vicente, para abertura da campanha, tendo o secretário-geral explicado que a escolha de Mindelo se deve ao facto de ser a “raiz do PTS” e também parte de Cabo Verde.

A campanha eleitoral para as legislativas de 17 de Maio arranca esta quinta-feira, 30 de Abril, às 00:00.

Concorrem cinco partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS e PP – aos 72 lugares de deputado na Assembleia Nacional, distribuídos por 13 círculos eleitorais, sendo dez no país e três na diáspora.

Nas últimas eleições legislativas, em 18 de Abril de 2021, o MpD venceu com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, seguido do PAICV com 30 e da UCID com quatro.