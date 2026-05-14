Legislativas 2026: Diáspora terá 84 mesas de voto em Portugal - embaixada

"A Embaixada de Cabo Verde em Portugal torna público que em Portugal irão funcionar 84 mesas de assembleia de voto, as quais se distribuem pela Região de Lisboa e Vale do Tejo, Região Norte e Região Sul do País e Região Autónoma dos Açores", lê-se num comunicado enviado à Lusa.
De acordo com as informações consulares, os cidadãos cabo-verdianos devidamente recenseados poderão exercer o seu direito de voto exibindo qualquer documento de identificação civil emitido pelas autoridades cabo-verdianas, ainda que caducados, ou título de residência ou passaporte do país de acolhimento, válido, ou documento de identificação civil válido emitido por Estado terceiro que permita a identificação.
As mesas de voto irão funcionar domingo, 17 de maio, entre as 08:00 e as 18:00.
Segundo números provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições em Abril, em Portugal estavam inscritos para estas eleições 26.415 eleitores, o valor mais elevado na diáspora, à frente dos Estados Unidos (13.872) e de França (11.1017).
Os cidadãos cabo-verdianos encontram o seu local de voto através dos 'sites' da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde e da Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral.
Especificamente, segundo a nota de imprensa, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, as mesas de voto estarão localizadas em Almada (Cova da Piedade e Monte da Caparica), Amadora (Alfornelos, Buraca, Damaia, Reboleira, Casal de São Brás e Mina), Barreiro, Cascais (São Domingos de Rana), Lisboa (embaixada), Loures (Zambujal, Sacavém e Unhos), Odivelas, Oeiras (Carnaxide e Porto Salvo), Sintra (Agualva-Cacém, Queluz e Rio de Mouro) e Vila Franca de Xira (Vialonga).
Na Região Norte, será possível votar em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria, Mirandela, Porto, Portalegre e Viana do Castelo.
Na Região Sul, haverá mesas de voto em Beja, Évora, Faro, Portimão, Loulé (Quarteira) e Sines.
Por fim, na Região Autónoma dos Açores estarão na Ilha Terceira (Angra do Heroísmo), Ilha do Pico (Madalena do Pico) e Ilha de São Miguel (Ponta Delgada).
Para as eleições de domingo, estão registados 419.755 eleitores (dados com referência a 28 de Abril e que ainda podem ter pequenos ajustes), mais 26.802 que em 2021, ou seja, um crescimento de cerca de 7%.