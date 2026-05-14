Legislativas 2026: Diáspora terá 84 mesas de voto em Portugal - embaixada

Portugal terá 84 mesas de voto para que os immigrantes cabo-verdianos naquele país possam exercer o seu direito de voto no domingo, dia em que se realizam as eleições legislativas, anunciou hoje a embaixada em Lisboa.

"A Embaixada de Cabo Verde em Portugal torna público que em Portugal irão funcionar 84 mesas de assembleia de voto, as quais se distribuem pela Região de Lisboa e Vale do Tejo, Região Norte e Região Sul do País e Região Autónoma dos Açores", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

De acordo com as informações consulares, os cidadãos cabo-verdianos devidamente recenseados poderão exercer o seu direito de voto exibindo qualquer documento de identificação civil emitido pelas autoridades cabo-verdianas, ainda que caducados, ou título de residência ou passaporte do país de acolhimento, válido, ou documento de identificação civil válido emitido por Estado terceiro que permita a identificação.

As mesas de voto irão funcionar domingo, 17 de maio, entre as 08:00 e as 18:00.

Segundo números provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições em Abril, em Portugal estavam inscritos para estas eleições 26.415 eleitores, o valor mais elevado na diáspora, à frente dos Estados Unidos (13.872) e de França (11.1017).

Os cidadãos cabo-verdianos encontram o seu local de voto através dos 'sites' da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde e da Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral.

Especificamente, segundo a nota de imprensa, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, as mesas de voto estarão localizadas em Almada (Cova da Piedade e Monte da Caparica), Amadora (Alfornelos, Buraca, Damaia, Reboleira, Casal de São Brás e Mina), Barreiro, Cascais (São Domingos de Rana), Lisboa (embaixada), Loures (Zambujal, Sacavém e Unhos), Odivelas, Oeiras (Carnaxide e Porto Salvo), Sintra (Agualva-Cacém, Queluz e Rio de Mouro) e Vila Franca de Xira (Vialonga).

Na Região Norte, será possível votar em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria, Mirandela, Porto, Portalegre e Viana do Castelo.

Na Região Sul, haverá mesas de voto em Beja, Évora, Faro, Portimão, Loulé (Quarteira) e Sines.

Por fim, na Região Autónoma dos Açores estarão na Ilha Terceira (Angra do Heroísmo), Ilha do Pico (Madalena do Pico) e Ilha de São Miguel (Ponta Delgada).

Para as eleições de domingo, estão registados 419.755 eleitores (dados com referência a 28 de Abril e que ainda podem ter pequenos ajustes), mais 26.802 que em 2021, ou seja, um crescimento de cerca de 7%.