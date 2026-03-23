Designação dos membros das mesas de voto continua a ser processo crítico – CNE

​A Comissão Nacional de Eleições (CNE) alertou esta terça-feira que a designação dos membros das mesas das assembleias de voto continua a ser um processo crítico, devido a dificuldades recorrentes de não comparência, sobretudo nas vésperas dos actos eleitorais.

Em conferência de imprensa na Cidade da Praia, a presidente da CNE, Maria do Rosário, anunciou o reforço de medidas para prevenir a ausência de elementos nas mesas de voto nas eleições legislativas de 17 de Maio, reconhecendo tratar-se de um dos principais desafios da organização eleitoral.

Segundo explicou, a constituição das mesas continua a enfrentar constrangimentos, como verificado em actos anteriores, incluindo as autárquicas de 2024, com destaque para a não comparência de cidadãos indicados na véspera da votação, altura do levantamento de materiais.

Para mitigar estas situações, a CNE está a trabalhar em articulação com os partidos políticos e implementou novas medidas preventivas, nomeadamente o contacto individual com cada membro designado, de forma a confirmar a sua disponibilidade e compromisso para o exercício das funções no dia das eleições.

A responsável sublinhou que a expectativa é de melhoria do processo, sobretudo no município da Praia, onde se registaram mais ocorrências deste tipo em eleições anteriores.

Maria do Rosário apelou igualmente aos partidos políticos e mandatários para reforçarem a sensibilização dos cidadãos indicados, garantindo a sua comparência atempada e evitando constrangimentos no arranque das operações eleitorais.

A presidente da CNE reiterou ainda o apelo à participação dos cidadãos, defendendo uma adesão consciente e responsável ao processo eleitoral.

A campanha eleitoral arranca na quinta-feira, 30 de Abril, às 00:00.