Vice-PM de Cabo Verde apela ao próximo Governo que preserve a estabilidade económica

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde afirmou sexta-feira à Lusa que entrega “um país a crescer” e apelou ao próximo Governo que preserve a estabilidade económica alcançada no país.

“Entregamos um país a crescer, entregamos um país com estabilidade, entregamos um país com grande credibilidade a nível nacional e internacional, entregamos um país confiante em si próprio e confiante no seu futuro”, afirmou Olavo Correia, em declarações à Lusa, à margem das reuniões anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em Brazzaville, que hoje terminam.

Referindo-se ao resultado das eleições legislativas do passado dia 17, nas quais o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) derrotou o Movimento para a Democracia (MpD, no poder nos últimos 10 anos), Olavo Correia advertiu: “Mas também entregamos um país com desafios, não é só oportunidades e coisas boas, temos desafios para vencer, como todos os países”.

Salientando que, mesmo após a derrota eleitoral, continuará a desejar “o melhor para Cabo Verde”, apelou a que o novo Governo tenha consciência do desafio e que possa “manter aquilo que de melhor [foi] feito ao nível da estratégia económica”, mas também possa utilizar as alterações que considere serem as mais relevantes.

Mas, sublinhou, “preservando a estabilidade macroeconómica, preservando a estabilidade financeira, preservando a estabilidade monetária”.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) cabo-verdiana proclamou hoje os resultados das legislativas de 17 de maio, confirmando a alternância de poder, com uma maioria absoluta do PAICV.

Após dois mandatos consecutivos (10 anos) no poder, o MpD perde cinco lugares e passa para 33 deputados, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) passa de quatro para dois deputados.

“Merecemos agora ser oposição e tentaremos ser a oposição com a maior dignidade possível e ser a melhor oposição possível, seja no plano da fiscalização, como também no plano da construção de uma alternativa para o nosso país”, admitiu o ministro.

A publicação dos resultados definitivos no Boletim Oficial desencadeia os prazos para os passos seguintes, podendo o Presidente da República ouvir os partidos políticos e, em princípio, convidar o partido vencedor a formar Governo, explicou a presidente da CNE.

Também a partir de hoje, há um prazo de 20 dias para o novo parlamento fazer a primeira reunião da nova legislatura.