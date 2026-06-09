Herménio Fernandes candidata-se a Presidência do MpD com compromisso de união e vitória do partido

Herménio Fernandes, “Meno”, apresenta amanhã a sua candidatura à Presidência do Movimento para a Democracia (MpD), assumindo o compromisso de promover a união do partido, devolver protagonismo aos militantes, reforçar o poder de decisão das Assembleias Concelhias e Regionais. O candidato defendeu ainda a construção, com todos, do "caminho para voltar a vencer".

“O MpD vive um momento decisivo. Depois dos resultados eleitorais, é tempo de reflectir, ouvir, unir e preparar uma nova etapa para o nosso partido”, destacou o candidato na sua página nas redes sociais.

Herménio Fernandes afirma acreditar num MpD próximo dos seus membros, simpatizantes e eleitores, bem como das comunidades cabo-verdianas residentes no país e na diáspora, aberto à participação dos militantes e capaz de voltar a merecer a confiança do país.

Acredita também num MpD aberto aos seus membros e simpatizantes, mas igualmente aberto à sociedade e, em particular, à sociedade civil, reforçando o seu papel como espaço de participação, reflexão e construção de soluções para Cabo Verde.

“Acredito num MpD que cumpra plenamente o seu papel de mediador entre o Estado e a sociedade, observando com firmeza e lucidez a sua condição de oposição, sempre a favor de Cabo Verde, das ambições do país e do bem-estar dos cabo-verdianos. Uma oposição responsável, construtiva, ousada e preparada para apresentar alternativas”, concluiu Herménio Fernandes.