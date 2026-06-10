Assembleia Nacional reúne-se a 18 de Junho para abertura da XI Legislatura

A Assembleia Nacional reúne-se no próximo dia 18 de Junho, pelas 10h30, para a abertura e realização da Sessão Constitutiva da XI Legislatura.

A sessão constitutiva da próxima Legislatura marca o início formal dos trabalhos parlamentares do novo ciclo político, após a realização das eleições legislativas de 17 de Maio, procedendo à instalação dos novos deputados e à organização interna da Assembleia Nacional.

Durante a sessão, os deputados eleitos serão empossados e será eleita a mesa da Assembleia Nacional, incluindo o presidente do Parlamento e os restantes membros da direcção do órgão legislativo.

O anúncio foi publicado no Boletim Oficial n.º 106, II Série, de 9 de Junho de 2026, informando que a reunião terá lugar por direito próprio, ao abrigo do artigo 79.º do Regimento da Assembleia Nacional.