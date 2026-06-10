Política

Assembleia Nacional reúne-se a 18 de Junho para abertura da XI Legislatura

PorAnilza Rocha,10 jun 2026 11:28

A Assembleia Nacional reúne-se no próximo dia 18 de Junho, pelas 10h30, para a abertura e realização da Sessão Constitutiva da XI Legislatura.

A sessão constitutiva da próxima Legislatura marca o início formal dos trabalhos parlamentares do novo ciclo político, após a realização das eleições legislativas de 17 de Maio, procedendo à instalação dos novos deputados e à organização interna da Assembleia Nacional.

Durante a sessão, os deputados eleitos serão empossados e será eleita a mesa da Assembleia Nacional, incluindo o presidente do Parlamento e os restantes membros da direcção do órgão legislativo.

O anúncio foi publicado no Boletim Oficial n.º 106, II Série, de 9 de Junho de 2026, informando que a reunião terá lugar por direito próprio, ao abrigo do artigo 79.º do Regimento da Assembleia Nacional.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Assembleia Nacional Boletim Oficial n.º 106 Sessão Constitutiva da XI Legislatura

Autoria:Anilza Rocha,10 jun 2026 11:28

Editado porSara Almeida  em  10 jun 2026 11:28

pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.