​PAICV prepara XI Legislatura e integra novos deputados em primeira reunião parlamentar

O Grupo Parlamentar do PAICV realizou esta terça-feira, 16, a sua primeira reunião após as eleições legislativas de 17 de Maio, num encontro dedicado à preparação da XI Legislatura e à integração dos deputados eleitos que tomarão posse no próximo dia 18 de Junho.

Numa publicação nas redes sociais, o líder parlamentar, Clóvis Silva, explicou que o encontro teve como objectivo acolher os novos deputados, apresentar-lhes o funcionamento do Grupo Parlamentar e partilhar informações sobre a organização dos trabalhos na Assembleia Nacional.

Segundo Clóvis Silva, a reunião permitiu ainda discutir a constituição e a composição da Mesa da Assembleia Nacional, bem como ouvir as preocupações e expectativas dos deputados que irão iniciar funções parlamentares pela primeira vez.

Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas com a organização do trabalho parlamentar, a gestão do tempo entre as responsabilidades políticas e a vida pessoal, bem como a necessidade de garantir uma participação activa e responsável dos deputados nas diferentes estruturas da Assembleia Nacional.

O líder parlamentar destacou ainda a importância de alinhar a actuação da bancada com a visão política do partido e com as prioridades do novo Governo, promovendo uma acção parlamentar coesa e articulada para responder aos desafios do país.

Em relaçao à composição da Mesa da Assembleia Nacional, Clóvis Silva informou que o PAICV já definiu internamente os nomes que irá indicar, estando agora em diálogo com o Grupo Parlamentar do MpD para assegurar uma solução que respeite os princípios da proporcionalidade e da representatividade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia Nacional.

Quanto à eleição da liderança e dos órgãos internos do Grupo Parlamentar, explicou que algumas decisões formais só serão tomadas após a tomada de posse dos deputados eleitos. “Só nessa altura é que poderão participar e votar nas decisões internas”, afirmou.