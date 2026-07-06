Ministro da Justiça inicia hoje visita de trabalho de uma semana às ilhas Fogo e Brava

O ministro da Justiça, Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Clóvis Silva, inicia hoje uma visita de trabalho de uma semana às ilhas do Fogo e Brava.

A agenda da primeira visita de Clóvis Silva na qualidade de governante contempla encontros institucionais, visitas aos serviços da administração da justiça e contactos com os profissionais da comunicação social.

Antes da deslocação à ilha Brava, o governante efetua hoje uma visita ao edil de São Filipe, Nuías Silva, para reforçar o diálogo institucional com o poder local.

No regresso da ilha Brava, a agenda prossegue com uma visita à Cadeia Regional do Fogo, seguindo-se uma deslocação ao concelho de Santa Catarina do Fogo, onde estão previstas uma visita ao edil local bem como às instalações da Conservatória e ao Cartório.

Nos Mosteiros, o ministro da Justiça manterá igualmente um encontro institucional com a edilidade e visitará a Conservatória dos Mosteiros, o Tribunal e a Procuradoria, inteirando-se do funcionamento dos diferentes serviços da Justiça no concelho.

No dia 11 de Julho, em São Filipe, o destaque vai para um encontro com os profissionais e representantes dos órgãos de comunicação social da ilha do Fogo.

A visita culmina no dia 13 de Julho com um circuito pelas principais instituições judiciais de São Filipe, incluindo o Tribunal, a Procuradoria, a Conservatória e o Cartório, bem como o Gabinete de Reinserção Social, instalado no edifício do Instituto de Emprego e Formação Profissional, IEFP.