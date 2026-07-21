Presidente português inicia hoje visita de Estado de três dias a Cabo Verde

O Presidente da República de Portugal, António José Seguro, escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado que começa hoje e decorre até quinta-feira.

O chefe de Estado aterra na capital, cidade da Praia, durante a tarde, e terá como primeiro ato oficial a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral.

Segue-se um encontro com o homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, após o qual haverá uma conferência de imprensa conjunta.

A agenda do dia termina com um jantar oficial oferecido pelo Presidente anfitrião.

Na quarta-feira, a Assembleia Nacional recebe António José Seguro para uma sessão solene, seguindo-se a abertura do Fórum Económico Cabo Verde – Portugal, no auditório do banco central.

O fórum contará com a presença dos titulares dos Negócios Estrangeiros e Economia do Governo cabo-verdiano, Manuel da Rosa e António Baptista, respetivamente, e da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier, do lado português.

O Presidente da República termina a manhã com encontros com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, no Palácio do Governo, e com o presidente da câmara da Praia, Fernando Pinto, nos paços do concelho.

Na ocasião, António José Seguro vai ser agraciado com as chaves da cidade da Praia.

A cooperação bilateral no domínio da segurança marítima vai ser o tema do almoço de quarta-feira.

O chefe de Estado vai visitar o navio Bartolomeu Dias da Marinha Portuguesa, atracado no porto da Praia, e vai oferecer a bordo um almoço em honra do Presidente da República de Cabo Verde.

Durante a tarde, haverá uma visita ao Museu da Resistência, no Tarrafal, com deposição de coroa de flores pelos dois presidentes em memória das vítimas do campo de concentração que ali funcionou durante o regime colonial português.

O dia termina com uma visita à Cidade Velha, berço da nação cabo-verdiana e integrada na rede de Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

No último dia da visita a Cabo Verde, António José Seguro viaja em voo da Força Aérea Portuguesa da ilha de Santiago para a Boa Vista, onde participará na sessão de abertura da V Conferência Internacional da Década do Oceano, organizada pela Presidência da República cabo-verdiana e dedicada ao tema “Economia Azul: Caminhos Sustentáveis”.

Na ilha da Boa Vista, o programa inclui ainda visitas aos paços do concelho, onde Seguro receberá as chaves da cidade de Sal Rei, à Reserva Natural do Morro de Areia e ao centro de artes e cultura local.

António José Seguro e José Maria Neves darão uma conferência de imprensa conjunta antes do regresso à cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Na capital, o Presidente da República visitará o Centro de Hemodiálise do Hospital Agostinho Neto, principal unidade de saúde do país, que tem beneficiado de apoio da cooperação portuguesa, e terminará o percurso no Techpark, parque tecnológico da Praia.

No local, vai conhecer a NOSi, empresa pública cabo-verdiana de tecnologias da informação, e a Visionware, empresa portuguesa do setor tecnológico com presença em Cabo Verde.

Seguro termina a visita a Cabo Verde com uma receção à comunidade portuguesa na Escola Portuguesa da cidade da Praia.