Política

Hélio Sanches desiste de avançar para as eleições presidenciais

PorSheilla Ribeiro,27 jul 2026 9:51

Hélio Sanches informou hoje que não será candidato às eleições presidenciais marcadas para Novembro, justificando a decisão com a falta de condições políticas.

“Informo os meus amigos que acabei de comunicar o Senhor Presidente interino do MPD, Dr Eurico Monteiro, que não serei candidato às próximas eleições presidenciais do mês de novembro, por falta de condições políticas. Agradeço os apoios manifestados”, escreveu no seu perfil de Facebook.

Em Junho deste ano, o advogado Hélio Sanches mostrou-se disponível para se candidatar às eleições presidenciais de Novembro.

Na altura,afirmou que pretendia ser o candidato apoiado pelo MpD e que só avançaria com o apoio deste partido.

Em 2021, o jurista concorreu como candidato independente às eleições presidenciais, tendo obtido 2.031 votos, correspondentes a 1,15% do total.

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Presidenciais 2026 candidato Hélio Sanches

Autoria:Sheilla Ribeiro,27 jul 2026 9:51

Editado porAndre Amaral  em  27 jul 2026 9:57

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