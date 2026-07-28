Paulo Veiga quer “devolver o MpD aos seus militantes”

Paulo Veiga entregou hoje a sua candidatura à presidência do Movimento para Democracia (MpD), defendendo um partido mais próximo da sua base de militantes. O candidato garantiu que a primeira acção será iniciar um recenseamento dos militantes após a convenção, bem como reorganizar o partido, a fim de responder às reais necessidades da sociedade civil.

A entrega aconteceu na sede do partido, onde Paulo Veiga assegurou que a sua candidatura cumpre o regulamento, reunindo mais de 200 assinaturas provenientes de "lugares onde existe um MpD".

Paulo Veiga afirmou que os militantes têm manifestado a existência de um afastamento entre a cúpula do MpD e a base do partido, situação que considera prioritário inverter através de uma reorganização.

"Agora é trabalhar e convencer os nossos militantes de que somos a melhor opção para o MpD, para poder devolver o MpD aos seus militantes e poder também ter um MpD que escuta e que age consoante o que ouve", frisou.

Acredita que, dessa forma, o partido poderá "regressar a ser o maior partido autárquico em 2028 e trabalhar para 2031".

Paulo Veiga defendeu ainda ser necessária a renovação do partido, mantendo, no entanto, o equilíbrio geracional e angariando mais militantes jovens.

"Portanto, terá de haver um equilíbrio geracional. Temos que ir buscar os nossos fundadores também para terem voz e vez. E é preciso, urgentemente, o partido também angariar mais militantes, especialmente na camada jovem. Vamos fazer esse trabalho e vamos ter uma organização e os nossos órgãos a funcionar com os jovens", sustentou.

Conforme explicou, levará à convenção uma proposta de reorganização do partido para apreciação e aprovação. Segundo afirmou, a proposta, preparada pela sua equipa, visa actualizar a estrutura do MpD, tornando-a mais próxima dos militantes e mais aberta à sociedade civil.

"Queremos um partido que seja de debates, de ideias e de dissenso, para encontrarmos o consenso que permita levar o partido para a frente e tornar o MpD outra vez um partido vitorioso e merecedor da confiança dos cabo-verdianos", fundamentou.

Questionado sobre as eleições internas marcadas para o dia 6 de Agosto, mostrou-se confiante na vitória.

"Das visitas que tenho feito, das reuniões que tenho feito e do acolhimento que os militantes me têm dado, acredito plenamente que no dia 6 sairei vitorioso dessas eleições", concluiu Paulo Veiga.