Paulo Veiga apresenta candidatura oficial à presidência do MpD na sexta-feira sob o lema “Uma visão que une”

De acordo com a nota enviada à Inforpress, Paulo Veiga assenta a sua candidatura na convicção de que o MpD “precisa de renovação” que comece dentro do partido.

Afirmou que esta acção vai também devolver "voz e poder de decisão" a cada militante e a cada estrutura concelhia.

“Não perdemos para o adversário. Perdemos pessoas que sentiram que o partido deixou de ser delas. A resposta não é técnica, mas sim humana com um MpD assente nas suas bases e tendo nos seus militantes os verdadeiros protagonistas”, pontuou o militante.

O candidato definiu seis estratégias de transformação do partido na sua plataforma de campanha, como por exemplo o Estado de Direito e Democracia, Economia Sustentável e Inclusiva, Educação, Ciência e Inovação.

A candidatura formal à presidência do partido acontece no Pavilhão Craveiro Lopes, na cidade da Praia, a partir das 17:00, tendo já recolhido apoio, segundo anunciou, em todas as ilhas.

Paulo Veiga é militante do Movimento para a Democracia (MpD) há 25 anos e ex-ministro do Mar.

As eleições internas no MpD estão marcadas para 06 de Setembro e a Convenção Nacional agendada para 25 a 27 de Setembro, na cidade da Praia.

Além de Paulo Veiga, concorrem ao cargo os militantes Herménio Fernandes e Luís Filipe Tavares, já que um quarto candidato anunciado, Orlando Dias, desistiu na semana passada e declarou o seu apoio a Paulo Veiga.