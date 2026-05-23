MpD marca eleições internas para 9 de Agosto e Convenção Nacional em Setembro

A Comissão Política Nacional do Movimento para a Democracia (MpD) decidiu marcar para o dia 9 de Agosto de 2026 as eleições para presidente do partido e para delegados à Convenção Nacional, na sequência das eleições legislativas de 17 de Maio.

Segundo comunicou hoje o partido, a decisão foi tomada durante a reunião da Comissão Política Nacional realizada na sexta-feira, 22.

A referida Comissão decidiu ainda propor à Direção Nacional a realização da Convenção Nacional para os dias 4, 5 e 6 de Setembro de 2026.

Durante a reunião, o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, reafirmou a decisão de renunciar ao cargo, na sequência da comunicação feita a 17 de Maio em reação aos resultados das legislativas, conforme a mesma fonte.

Perante esta decisão, a Direção Nacional deverá designar um presidente interino, que terá como principal missão dirigir o partido na preparação e organização das eleições internas e da Convenção Nacional.

De referir que até agora, apenas Paulo Veiga e Orlando Dias assumiram publicamente as suas candidaturas à presidência do partido.