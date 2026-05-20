Paulo Veiga admite disponibilidade para liderar o MpD

Paulo Veiga, antigo ministro e deputado do MpD, manifestou hoje disponibilidade para concorrer à liderança do partido, na sequência do anuncio da demissão de Ulisses Correia e Silva após a derrota nas eleições legislativas de domingo.

Em declarações à RCV, Paulo Veiga afirmou que está preparado para avançar para a corrida interna assim que forem marcadas as eleições no partido. A data do processo deverá começar a ser discutida na reunião da Comissão Política Nacional do MpD, prevista para esta quinta-feira.

Em declarações à RCV, afirmou que está preparado para avançar para a corrida interna assim que forem marcadas as eleições no partido. A data do processo deverá começar a ser discutida na reunião da Comissão Política Nacional do MpD, prevista para esta quinta-feira.

O antigo governante disse ter uma visão para o partido e para o país, defendendo a necessidade de reorganizar a força política e prepará-la para os próximos desafios eleitorais, com o objectivo de recuperar espaço autárquico e voltar ao poder em 2031.

“Eu estou disponível e irei apresentar a minha candidatura à presidência e a delegado da convenção para podermos trabalhar e preparar o partido para os novos embates”, afirmou.

O político considera positiva a abertura do debate interno e garante estar disponível para dialogar com os restantes candidatos.

“Estarei aberto a discutir com os colegas, que são colegas, não os considero adversários, muito menos inimigos. Portanto, sei que têm em mente um objectivo de melhorar o partido e voltar a governar mais câmaras e voltar ao poder quando isto for em 2031”, disse.

Acrescentou ainda que pretende apresentar aos militantes a sua visão para o futuro do partido e do país.

“Eu tenho uma visão, tanto para o partido como para o país, e vou partilhar com os militantes”, acrescentou.

Outro nome que já assumiu publicamente a intenção de disputar a presidência do MpD é Orlando Dias, deputado eleito pelo círculo de África nas legislativas de 17 de Maio. A candidatura foi anunciada através das redes sociais.

Neste contexto Paulo Veiga considera que a entrada de Orlando Dias representa um sinal de vitalidade democrática dentro do partido e defende uma disputa aberta de ideias e projectos para definir o futuro do MpD.

O processo de sucessão ganhou força após o anúncio de Ulisses Correia e Silva de que deixará a presidência do partido, depois da derrota nas legislativas.

A Comissão Política Nacional do MpD reúne-se esta quinta-feira para analisar os resultados eleitorais e iniciar os procedimentos para a marcação das eleições internas que irão escolher o sucessor de Ulisses Correia e Silva na liderança do partido.