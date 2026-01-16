Sondagem coloca MpD na liderança das intenções de voto e revela disputa renhida por círculos eleitorais

Uma sondagem da Afrosondagem realizada entre 26 e 30 de Dezembro, indica que o MpD lidera as intenções de voto a nível nacional caso as eleições legislativas se realizassem no final de Dezembro de 2025, mas a leitura por círculos eleitorais mostra o PAICV a liderar em vários círculos.

A sondagem de opinião pública, divulgada hoje, foi realizada em todo o território nacional para aferir as percepções dos cabo-verdianos sobre os líderes partidários, a predisposição para votar e a direcção do voto, caso as eleições legislativas tivessem lugar no final de Dezembro de 2025.

O estudo abrangeu 3.526 cidadãos eleitores, com 18 ou mais anos, entrevistados presencialmente, porta a porta, com uma amostra probabilística e representativa a nível dos círculos eleitorais.

Segundo a Afrosondagem, o nível de confiança é de 95% e o erro amostral máximo a nível nacional é de ±2,0%.

De acordo com os resultados, o MpD surge na frente das intenções de voto, com 31% das preferências, seguido do PAICV, que recolhe 25%, e da UCID, com apenas 4% a nível nacional.

No entanto, o estudo aponta que 17% dos inquiridos afirmam que não votariam em partido algum, 14% dizem estar indecisos e 8% não souberam ou preferiram não responder.

A análise por círculos eleitorais mostra que o MpD lidera na maioria dos círculos, como o Fogo, onde alcança 52% das intenções de voto, e o Sal, com 43%. Nos restantes círculos, o partido apresenta valores que oscilam entre 24% e 31%.

O PAICV, por sua vez, apresenta melhor desempenho na Boa Vista (37%), Santiago Sul (32%) e Santiago Norte (29%), círculos onde surge como a força política mais votada. Em outros círculos, contudo, a sua votação fica abaixo dos 25%.

Em círculos como Maio e São Nicolau, ultrapassam os 40%, os eleitores que afirmam não votar em nenhum partido ou que se dizem indecisos.

A UCID mantém valores residuais na maioria do território, entre 1% e 6%, com maior expressão em São Vicente.

A sondagem indica igualmente uma elevada predisposição para a participação eleitoral. Do total de inquiridos, 72% afirmam que irão votar nas próximas eleições legislativas, enquanto 19% dizem que não pretendem participar e 9% não sabem ou preferem não responder.

A intenção de voto é particularmente forte em Santiago Sul, Santiago Norte e no Fogo. Ainda assim, há círculos onde a tendência para a abstenção é mais significativa, o que poderá influenciar os resultados finais, sobretudo em contextos de disputa equilibrada.

No que toca à notoriedade dos líderes partidários, os dados mostram que Ulisses Correia e Silva, líder do MpD, apresenta níveis muito elevados, próximos da universalidade, variando entre 95% e 100% em quase todos os círculos eleitorais.

Francisco Carvalho, líder do PAICV, regista igualmente uma notoriedade elevada, maioritariamente acima dos 80%, com destaque para Santiago Sul e Santiago Norte.

Já João Santos Luís, da UCID, apresenta níveis de notoriedade que variam entre 30% e 75%.

A análise por faixa etária revela que o MpD lidera de forma clara entre os eleitores mais velhos, atingindo 39% entre os cidadãos com 65 ou mais anos, e mantendo valores acima dos 35% a partir dos 45 anos.

O PAICV apresenta um desempenho mais equilibrado entre as várias faixas etárias, oscilando entre 21% e 27%, com ligeira vantagem entre os eleitores dos 35 aos 54 anos.

Entre os jovens dos 18 aos 24 anos, 23% votariam no MpD e 24% no PAICV, enquanto as opções “nenhum deles” e “não sei/não respondo” somam 21% c