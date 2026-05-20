Orlando Dias anuncia candidatura à liderança do MpD

O político Orlando Dias anunciou esta terça-feira, 19, a sua candidatura à liderança do Movimento para a Democracia (MpD), nas eleições internas que culminarão com a próxima Convenção Nacional do partido.

O anúncio foi feito através de uma publicação na sua página do Facebook, onde Orlando Dias afirmou que a decisão está em consonância com o posicionamento assumido após as eleições internas do MpD realizadas em 2023.

“Em coerência com o anúncio feito por mim, após as eleições internas do MPD de 2023 e com o objectivo de reorganizar o MPD, declaro que serei candidato à liderança do MPD na próxima Convenção Nacional”, escreveu.

De relembrar que perante o desfecho das legislativas, Ulisses Correia e Silva pediu a demissão da liderança do partido e anunciou o abandono da vida política.